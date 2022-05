Highlights Djokovic-Bedene | Roland Garros 2022VIDEO

Advertising

Eurosport IT

... anche Sportface.it seguirà il terzo turno trae Bedene. Il nostro sito garantirà una diretta testuale ai propri lettori e li accompagnerà con news, approfondimenti,e contenuti ...Il video con glidel match tra Novake Alex Molcan, valido per il secondo turno del Roland Garros 2022. Il serbo domina i primi due set, deve faticare però nel terzo set a vincere definitivamente ... Roland Garros, Novak Djokovic-Aljaz Bedene: gli highlights del match in 3' Il video con gli highlights del match tra Novak Djokovic e Alex Molcan, valido per il secondo turno del Roland Garros 2022. Il serbo domina i primi due set, deve faticare però nel terzo set a vincere ...Gli highlights completi della sfida tra Novak Djokovic e Yoshihito Nishioka, valevole per il primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022 ...