Advertising

zazoomblog : Havas le imprese italiane strizzano maggiormente locchio alla creatività e al sociale - #Havas #imprese #italiane… -

Liberoquotidiano.it

Emerge dall'indagine 'Values most valued', pubblicata da /amo, il network internazionale digroup specializzato in corporate reputation, rivela una significativa evoluzione nel racconto dei ...Dal 21 aprile 2022, Vittoria Ghirlanda entra inPr come sustainability manager. Nel ruolo riporta al ceo Caterina Tonini, lavorando in stretta ...come partner strategico per lea tutti i ... Havas, le imprese italiane strizzano maggiormente l'occhio alla creatività e al sociale Emerge dall'indagine 'Values most valued', pubblicata da /amo, il network internazionale di Havas group specializzato in corporate reputation, rivela una significativa evoluzione nel racconto dei ...