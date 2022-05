Guerra Ucraina-Russia, Vescovi: “Fare tacere le armi” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – ?Rispetto al dramma della Guerra che in Ucraina continua a seminare morte e distruzione, i Vescovi, al termine dell’Assemblea generale, “hanno evidenziato l’importanza di far risuonare, con voce unanime e coraggiosa, il ‘no’ al conflitto e la volontà di costruire insieme la pace, facendo tacere le armi”. “A questo proposito – spiega la Cei – i Vescovi hanno condiviso l’appello ‘Per una Repubblica libera dalle armi nucleari’ firmato nella scorsa primavera da oltre 40 presidenti nazionali di associazioni cattoliche che più volte si sono espresse in merito alle armi nucleari e all’adesione del trattato Onu, che l’Italia non ha ancora ratificato”. “La riflessione sui conflitti si è allargata alla situazione dei profughi e dei migranti, in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – ?Rispetto al dramma dellache incontinua a seminare morte e distruzione, i, al termine dell’Assemblea generale, “hanno evidenziato l’importanza di far risuonare, con voce unanime e coraggiosa, il ‘no’ al conflitto e la volontà di costruire insieme la pace, facendole”. “A questo proposito – spiega la Cei – ihanno condiviso l’appello ‘Per una Repubblica libera dallenucleari’ firmato nella scorsa primavera da oltre 40 presidenti nazionali di associazioni cattoliche che più volte si sono espresse in merito allenucleari e all’adesione del trattato Onu, che l’Italia non ha ancora ratificato”. “La riflessione sui conflitti si è allargata alla situazione dei profughi e dei migranti, in ...

