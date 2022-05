Guerra in Ucraina: telefonata Putin-Draghi, cosa si sarebbero detti (Di venerdì 27 maggio 2022) La telefonata del 26 maggio tra Mario Draghi e Vladimir Putin segna un nuovo contatto tra i due dopo il 30 marzo. Dopo quasi due mesi i due, in base alle ricostruzioni emerse, avrebbero ovviamente parlato di questioni strettamente collegate alla Guerra in Ucraina. Tra questi anche temi di rilevanza economica come le questioni grano e forniture energetiche. Guerra in Ucraina, la questione grano nella telefonata tra Putin e Draghi La chiamata è partita da Roma. Draghi, in conferenza stampa, ha rivelato di essersi sentito di prendere quest'iniziativa in ragione della possibile crisi umanitaria che gli eventi potrebbero determinare. Risulta, infatti, ormai chiaro come la prosecuzione della mancata ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 27 maggio 2022) Ladel 26 maggio tra Marioe Vladimirsegna un nuovo contatto tra i due dopo il 30 marzo. Dopo quasi due mesi i due, in base alle ricostruzioni emerse, avrebbero ovviamente parlato di questioni strettamente collegate allain. Tra questi anche temi di rilevanza economica come le questioni grano e forniture energetiche.in, la questione grano nellatraLa chiamata è partita da Roma., in conferenza stampa, ha rivelato di essersi sentito di prendere quest'iniziativa in ragione della possibile crisi umanitaria che gli eventi potrebbero determinare. Risulta, infatti, ormai chiaro come la prosecuzione della mancata ...

