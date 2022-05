Guerra in Ucraina, Nato: “Ok piano pace Italia, ma mancano condizioni politiche”. Cnn: Biden pronto a inviare armi più potenti a Kiev (Di venerdì 27 maggio 2022) Novantatreesimo giorno di Guerra in Ucraina. Mosca stringe la morsa su Severodonetsk, l’esercito russo continua ad attaccare con l’artiglieria e al momento “è in vantaggio” nella regione di Lugansk. Lo ha riconosciuto anche il generale ucraino Oleksiy Gromov. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di genocidio, mentre gli Usa, secondo la Cnn si starebbero preparando a inviare L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Novantatreesimo giorno diin. Mosca stringe la morsa su Severodonetsk, l’esercito russo continua ad attaccare con l’artiglieria e al momento “è in vantaggio” nella regione di Lugansk. Lo ha riconosciuto anche il generale ucraino Oleksiy Gromov. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di genocidio, mentre gli Usa, secondo la Cnn si starebbero preparando aL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - _Nico_Piro_ : #26maggio in #Ucraina 3,974 morti e 4,654 feriti. Dati (al 24/5) presumibilmente sottostimati. Il bilancio delle vi… - GiovaQuez : Rovelli: 'Io so che in Ucraina c'è stata una guerra civile, i numeri dei morti prima dell'intervento della Russia e… - TeresaJordano70 : RT @AngeloCiocca: Soros: «L'invasione in Ucraina potrebbe far partire la Terza guerra mondiale». Ma c'era bisogno che lo dicesse Soros? Cio… - Clarembaldo : RT @DanielaColi2: Grande @EuroBriefing di Munchau oggi. Invita a prepararsi alle delusioni: la guerra in Ucraina non finirà come l'Eurovisi… -