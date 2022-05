Guendalina Tavassi, ritorna in Italia ed è irriconoscibile: look stravolto (Di venerdì 27 maggio 2022) Guendalina Tavassi ha scelto di concludere la sua esperienza in Honduras ed è così rientrata in Italia. È apparsa davvero diversa ed ha stupito tutti i fan. L’ ex concorrente ha dimostrato, durante il suo percorso in Honduras, di essere una vera naufraga e non si è di certo risparmiata. Si è messa in gioco fisicamente ma anche mentalmente ed ha superato la prova egregiamente. Guendalina Tavassi-Altranotizia (fonte: Google)Guendalina Tavassi è partita alla volta dell’Honduras assieme al fratello Edoardo che è il tassello fondamentale nella sua vita e una delle poche certezze come lei stessa ha rivelato. I fratelli Tavassi hanno cominciato il reality in coppia e sono poi diventati due concorrenti distinti. Entrambi hanno conquistato la ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 27 maggio 2022)ha scelto di concludere la sua esperienza in Honduras ed è così rientrata in. È apparsa davvero diversa ed ha stupito tutti i fan. L’ ex concorrente ha dimostrato, durante il suo percorso in Honduras, di essere una vera naufraga e non si è di certo risparmiata. Si è messa in gioco fisicamente ma anche mentalmente ed ha superato la prova egregiamente.-Altranotizia (fonte: Google)è partita alla volta dell’Honduras assieme al fratello Edoardo che è il tassello fondamentale nella sua vita e una delle poche certezze come lei stessa ha rivelato. I fratellihanno cominciato il reality in coppia e sono poi diventati due concorrenti distinti. Entrambi hanno conquistato la ...

