Gratteri smentisce la candidatura con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia | VIDEO (Di venerdì 27 maggio 2022) “Mi aspettavo da questo governo, non sta facendo nulla sul piano normativo. Anzi sta smobilitando le norme che c’erano, e il messaggio che sta arrivando alla gente comune è che non c’è un’attenzione, non è nell’agenda di questo governo. Governo Draghi non pervenuto nella lotta alla criminalità”: Nicola Gratteri a PiazzaPulita attacca l’esecutivo, che starebbe assumendo “misure quasi punitive nei confronti della magistratura”, citando ad esempio un punto della riforma Cartabia, quello sull’improcedibilità (la necessità di ricorrere in appello entro due anni, pena la validità del processo). #piazzapulita “Lei ha intenzione di candidarsi con Giorgia Meloni per fare il Ministro della Giustizia?” La domanda di Corrado Formigli a Nicola Gratteri https://t.co/uKxQCp7qBV — La7 (@La7tv) May 26, 2022 Gratteri ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) “Mi aspettavo da questo governo, non sta facendo nulla sul piano normativo. Anzi sta smobilitando le norme che c’erano, e il messaggio che sta arrivando alla gente comune è che non c’è un’attenzione, non è nell’agenda di questo governo. Governo Draghi non pervenuto nella lotta alla criminalità”: Nicolaa PiazzaPulita attacca l’esecutivo, che starebbe assumendo “misure quasi punitive nei confronti della magistratura”, citando ad esempio un punto della riforma Cartabia, quello sull’improcedibilità (la necessità di ricorrere in appello entro due anni, pena la validità del processo). #piazzapulita “Lei ha intenzione di candidarsi conper fare il Ministro della Giustizia?” La domanda di Corrado Formigli a Nicolahttps://t.co/uKxQCp7qBV — La7 (@La7tv) May 26, 2022...

Advertising

marisaconca : RT @tranellio: La Meloni ha negli anni tre quarti dei suoi indagati e arrestati per collusione con la 'ndrangheta. E Vermigli si permette d… - LuciaLaVita1 : RT @tranellio: La Meloni ha negli anni tre quarti dei suoi indagati e arrestati per collusione con la 'ndrangheta. E Vermigli si permette d… - francescade54 : RT @tranellio: La Meloni ha negli anni tre quarti dei suoi indagati e arrestati per collusione con la 'ndrangheta. E Vermigli si permette d… - jmleray : RT @tranellio: La Meloni ha negli anni tre quarti dei suoi indagati e arrestati per collusione con la 'ndrangheta. E Vermigli si permette d… - usaipiero : RT @tranellio: La Meloni ha negli anni tre quarti dei suoi indagati e arrestati per collusione con la 'ndrangheta. E Vermigli si permette d… -

Eco mediatica - Gratteri smentisce la sua discesa in campo con Fratelli d’Italia: «Voglio fare il magistrato» LaC news24 L’arma segreta di Giorgia Meloni è il magistrato Nicola Gratteri A Catanzaro le voci di una sua discesa in politica con il partito di Meloni si rincorrono e anche da ambienti nazionali del partito la notizia non viene smentita. Minacce a Gratteri, Cavallaro (Cisal): “Massima solidarietà. Parole si trasformino in scorta” "A nome mio e della Cisal piena vicinanza e massima solidarietà al Procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, finito nel mirino di criminali" ... A Catanzaro le voci di una sua discesa in politica con il partito di Meloni si rincorrono e anche da ambienti nazionali del partito la notizia non viene smentita."A nome mio e della Cisal piena vicinanza e massima solidarietà al Procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, finito nel mirino di criminali" ...