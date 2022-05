Grand Combin | il luogo dell' incidente degli alpinisti sul ghiacciaio svizzero

Leggi su lastampa

(Di venerdì 27 maggio 2022) «Ci sono vittime», ha spiegato la polizia del cantone Vallese, senza precisare se si tratti non soltanto di feriti ma anche di morti, «al momento non c'è alcun indizio che porta a presupporre che ci siano persone italiane coinvolte: non è ancora stata completata l'identificazione». Lo spiega il direttore del Soccorso alpino valdostano (Sav), Paolo Comune, in contatto con i soccorritori svizzeri a seguitoa caduta dei seracchi avvenuta a oltre 4.000 metri di quota sul. nella zona chiamata 'Plateau du Déjeuner", lungo l'itinerario "Voie du ...