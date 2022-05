Gran Turismo diventa un film live action (Di venerdì 27 maggio 2022) Il videogioco Gran Turismo verrà adattato in un film live-action grazie alla collaborazione tra Sony e PlayStation. Gran Turismo, il popolare videogioco, diventerà un film live-action prodotto da Sony. Lo studio collaborerà infatti nuovamente con PlayStation Productions dopo Uncharted, che ha incassato alcuni mesi fa 400 milioni di dollari ai box office mondiali. Alla regia di Gran Turismo potrebbe esserci Neill Blomkamp e, per ora, non sono stati svelati i dettagli della trama. Il videogioco è stato creato nel 1997 da Polyphony e Kazunori Yamauchi ed è uno dei simulatori di guida più apprezzati per la sua grafica e attenzione ai dettagli. Gran Turismo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022) Il videogiocoverrà adattato in ungrazie alla collaborazione tra Sony e PlayStation., il popolare videogioco, diventerà unprodotto da Sony. Lo studio collaborerà infatti nuovamente con PlayStation Productions dopo Uncharted, che ha incassato alcuni mesi fa 400 milioni di dollari ai box office mondiali. Alla regia dipotrebbe esserci Neill Blomkamp e, per ora, non sono stati svelati i dettagli della trama. Il videogioco è stato creato nel 1997 da Polyphony e Kazunori Yamauchi ed è uno dei simulatori di guida più apprezzati per la sua grafica e attenzione ai dettagli....

