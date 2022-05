Gran finale per Altri Percorsi: la poesia di Zanzotto trionfa al Sociale (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. “Da tempo volevamo realizzare uno spettacolo dedicato ad Andrea Zonzotto, ora finalmente è realtà”. Sono emozionatissimi Leda Kreider e Marco Menegoni, attori della compagnia Anagoor, poco prima di andare in scena con “Ecloga XI”, spettacolo omaggio al Grande poeta veneto Andrea Zanzotto. Manca poco meno di un’ora alla prima nazionale di giovedì 26 maggio. Sul Teatro Sociale di Bergamo gli occhi della stampa e della viva comunità che ha animato la stagione di Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti. Si chiude un sipario, e si apre un nuovo capitolo. Altri Percorsi, segnato anche quest’anno dal tocco sensibile di Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della rassegna, termina con un debutto, coprodotto da Fondazione Teatro Donizetti Bergamo, con ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. “Da tempo volevamo realizzare uno spettacolo dedicato ad Andrea Zonzotto, ora finalmente è realtà”. Sono emozionatissimi Leda Kreider e Marco Menegoni, attori della compagnia Anagoor, poco prima di andare in scena con “Ecloga XI”, spettacolo omaggio alde poeta veneto Andrea. Manca poco meno di un’ora alla prima nazionale di giovedì 26 maggio. Sul Teatrodi Bergamo gli occhi della stampa e della viva comunità che ha animato la stagione didella Fondazione Teatro Donizetti. Si chiude un sipario, e si apre un nuovo capitolo., segnato anche quest’anno dal tocco sensibile di Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della rassegna, termina con un debutto, coprodotto da Fondazione Teatro Donizetti Bergamo, con ...

fabfazio : Per il gran finale di @chetempochefa #ctcf : il 2 volte Premio Oscar @TomHanks e la rivelazione #AustinButler ci pr… - ItaliaTeam_it : IL PRIMO TORNEO WTA DELLA CARRIERA! ???? A Rabat Martina Trevisan trionfa nel torneo WTA 250 “Gran Prix Sar la Princ… - carolafrediani : ?? Uscita la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di: il gran finale di #ContiGroup (con commento di @uuallan). C… - giampiero661MJ : RT @Cinguetterai: ?? #DonMatteo chiude una stagione da record con lo share più alto. Per il gran finale #DonMatteo13 raggiunge 6.2 milioni t… - TChardyyy : RT @Cinguetterai: ?? #DonMatteo chiude una stagione da record con lo share più alto. Per il gran finale #DonMatteo13 raggiunge 6.2 milioni t… -