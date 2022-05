GPS 2022, gli ultimi giorni prima della scadenza: le novità. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 27 maggio alle 14:30 (Di venerdì 27 maggio 2022) ultimi giorni prima della scadenza per l'inoltro della domanda in merito all'inserimento (o aggiornamento) per le graduatorie provinciali per le supplenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 maggio 2022)per l'inoltrodomanda in merito all'inserimento (o aggiornamento) per le graduatorie provinciali per le supplenze. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Gps 2022, in quale provincia fare domanda? Le nostre DIRETTE - scuolainforma : Graduatorie incrociate sostegno, come si svolgeranno le convocazioni da Gps senza specializzazione - TecnicaScuola : Gps 2022, in quale provincia fare domanda? Le nostre DIRETTE -- - orizzontescuola : Aggiornamento Gps 2022, progetti didattici con contratti atipici a prestazione occasionale: quali tipologie sono va… - orizzontescuola : Graduatorie GPS infanzia e primaria 2022/24, possesso altra laurea: punti e criteri valutazione -