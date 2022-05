GP Italia, Quartararo: "Feeling diverso dall'anno scorso, la moto quasi la stessa" - News (Di venerdì 27 maggio 2022) Non è totalmente soddisfatto del suo venerdì al Mugello Fabio Quartararo . Nella classifica combinata delle due libere, il francese è solamente al nono posto ad oltre sei decimi dal leader Aleix ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 27 maggio 2022) Non è totalmente soddisfatto del suo venerdì al Mugello Fabio. Nella classifica combinata delle due libere, il francese è solamente al nono posto ad oltre sei decimi dal leader Aleix ...

Advertising

infoitsport : MotoGP Italia: l'Aprilia di Aleix Espargarò precede le Ducati, Quartararo ancora in difficoltà - Sportmediaset - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Italia 2022 in DIRETTA: risultati prove libere. Aprilia davanti, 2° Bagnaia, indietro Quartararo - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Espargarò regola le Ducati, ancora in difficoltà Quartararo #MotoGP #ItalianGP - sportmediaset : Espargarò regola le Ducati, ancora in difficoltà Quartararo #MotoGP #ItalianGP - fisco24_info : Motogp Italia: a Nakagami libere 1, poi Espargarò e Bagnaia: Quinto Bastianini, solo undicesimo Quartararo -