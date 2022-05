(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Nel passaggio delio sono venuto meno a un impegno che avevo che eradi non fare un passaggio di palazzo”. Lo ha detto Matteoospite sul Nove de 'La Confessione' di Peter Gomez in onda questa sera alle 22.45. "L'ho fatto perché ilera in una situazione drammatica e mi è stato chiesto, e io mi sono prestato, con convinzione, da parte di tutte le persone che rappresentavano le varie anime del partito. È stato un errore? Per me sì. Per l'Italia è stata una salvezza, perché quelhailnel. Sono i risultati che lo dicono”, ha concluso il senatore di Italia Viva.

Advertising

TV7Benevento : Governo: Renzi, 'quello del 2014 ha salvato il Paese' - - lvoir : RT @Cavalodiritorno: E comunque,uno dei motivi per cui #Renzi ha fatto cadere il governo #Conte, a parte l’ovvio… è che già nel 2019 lo ste… - Franz215072382 : @ItaliaViva @matteorenzi Le parole di #Gratteri ci confermano che abbiamo il governo più incapace della storia dell… - adriano1949 : RT @VincenzoFerro3: A quanto pare la proposta di pace italiana, che i russi hanno perculato. è stata formulata da Di Maio senza che nessuno… - zazoomblog : Renzi a La Confessione (Nove): “Il mio conto corrente da 15mila euro? Parlavo del governo”. Gomez: “Non sarebbe meg… -

L'Opinionista

Per il leader di Ivi quesiti referendari del prossimo 12 giugno 'più capaci di attirare ...le tensioni in quel fronte che spinge per un voto in Parlamento sull'atteggiamento dele sull'...... spiega il sondaggista che riporta come l'indice di gradimento dell'operato dele del ...scatenato contro il Reddito. Di Maio e la povertà abolita: "Roba da Tso" Riguardo al gradimento dei ... Governo, Renzi: “Tra Letta e Salvini grande gioco delle parti” Come quella che vede Matteo Renzi, uomo politico! Quando era al governo, intercettando non si capisce bene quale istanza di un qualche lobby imprenditoriale, introduce un provvedimento che sarà la ...I leader di Lega e Italia Viva sono d’accordo sul reddito di cittadinanza: per Salvini “è un fallimento”, per Renzi “è ...