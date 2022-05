God of War, Horizon, Gran Turismo: tutti gli adattamenti Playstation per cinema e tv (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente e CEO di Playstation Entertainment Tony Vinciquerra ha annunciato l'arrivo di dieci nuovi film e serie tv tra cui spiccano God of War, Horizon e Gran Turismo. Sony Pictures Entertainment sta attualmente sviluppando altri dieci titoli Playstation per film e TV, secondo il presidente e CEO del gruppo Tony Vinciquerra. Fanno parte di questo pacchetto le serie su God of War e Horizon e un film su Gran Turismo che potrebbe essere diretto da Neill Blomkamp. Nella presentazione, Vinciquerra ha sottolineato il desiderio del gruppo di continuare a trarre vantaggio dall'accordo preesistente con Sony non solo per quanto riguarda i film, ma anche per musica e videogiochi. Netflix e Sony stanno attualmente sviluppando una serie originale basata su ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente e CEO diEntertainment Tony Vinciquerra ha annunciato l'arrivo di dieci nuovi film e serie tv tra cui spiccano God of War,. Sony Pictures Entertainment sta attualmente sviluppando altri dieci titoliper film e TV, secondo il presidente e CEO del gruppo Tony Vinciquerra. Fanno parte di questo pacchetto le serie su God of War ee un film suche potrebbe essere diretto da Neill Blomkamp. Nella presentazione, Vinciquerra ha sottolineato il desiderio del gruppo di continuare a trarre vantaggio dall'accordo preesistente con Sony non solo per quanto riguarda i film, ma anche per musica e videogiochi. Netflix e Sony stanno attualmente sviluppando una serie originale basata su ...

