Gli infermieri della Asl Roma 3 artisti per un giorno al Centro Paraplegici Ostia (Di venerdì 27 maggio 2022) Ostia – "Le parole e le note oltre la Cura" questo il titolo dell'iniziativa promossa dall'Asl Roma 3 in occasione della XXI Giornata nazionale del Sollievo che quest'anno verrà celebrata il 29 maggio. Attraverso l'ascolto della musica e della poesia, infatti, la percezione del dolore fisico e psichico risulta minore in quanto la musica e la poesia producono sensazioni psicologiche piacevoli e favoriscono il rilassamento muscolare e l'elasticità dei muscoli. L'evento, in programma lunedì 30 maggio 2022 alle ore 10, si terrà presso il Centro Paraplegici Ostia "Gennaro di Rosa" (CPO) viale Vega 3. Protagonisti dell'iniziativa musicale gli infermieri della Asl Roma 3 che per un giorno ...

