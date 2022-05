Giustizia: Renzi, 'è ora di finirla, contro Falcone e Borsellino i magistrati non la politica' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Ci stiamo riempendo la bocca dei 30 anni di Capaci e via D'Amelio e Falcone e Borsellino sono i martiri del Paese. Ma non è stata la politica a combattere Falcone e Borsellino, è ora di finirla". Lo ha detto Matteo Renzi a Omibus, su La7. "30 anni di ricostruzioni hanno fatto pensare che c'era uno Stato nello Stato che li combatteva, che i politici erano i cattivi e i magistrati i buoni. Ma Falcone è stato combattuto dalle correnti giudiziarie, dai propri colleghi. Un membro del Csm scriveva sull'Unità che Falcone non aveva l'indipendenza per guidare la lotta contro la mafia -ha spiegato il leader di Iv-. E quando Fiammetta e i fratelli chiedono Giustizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Ci stiamo riempendo la bocca dei 30 anni di Capaci e via D'Amelio esono i martiri del Paese. Ma non è stata laa combattere, è ora di". Lo ha detto Matteoa Omibus, su La7. "30 anni di ricostruzioni hanno fatto pensare che c'era uno Stato nello Stato che li combatteva, che i politici erano i cattivi e ii buoni. Maè stato combattuto dalle correnti giudiziarie, dai propri colleghi. Un membro del Csm scriveva sull'Unità chenon aveva l'indipendenza per guidare la lottala mafia -ha spiegato il leader di Iv-. E quando Fiammetta e i fratelli chiedono...

