Giustizia, il sì al referendum significa ripristinare lo Stato di diritto (Di venerdì 27 maggio 2022) L'operazione boicottaggio dei referendum sulla Giustizia è in pieno svolgimento, complici prima la Consulta, che ha cassato quelli più popolari sulla responsabilità civile dei magistrati e sulla cannabis, e poi il governo Draghi, che nonostante il Covid tuttora diffuso ha ristretto l'election day alla sola giornata del 12 giugno, contraddicendo così la linea prudenziale tenuta in tutte le precedenti consultazioni dall'inizio della pandemia. Il muro eretto dalla ministra Lamorgese contro il prolungamento al lunedì, col sostegno dei ministri di Pd e Cinque Stelle è risultato invalicabile, ed è evidente che nel primo weekend di scuole chiuse per molte famiglie la voglia di mare avrà la meglio su quella di andare alle urne, soprattutto dove non si vota per le amministrative. Il raggiungimento del quorum appare dunque, al momento, una missione quasi ...

matteosalvinimi : Altro processo, altra richiesta di condanna per Berlusconi per il “caso Ruby”. Ma basta, non se ne può più! 12 giug… - Azione_it : Weekend di banchetti nelle piazze d’Italia per raccontavi perché il 12 giugno voteremo SÌ ai quesiti del referendum… - GuidoDeMartini : ?? 12 GIUGNO ?? Si avvicina la data in cui si potrà votare il referendum sulla giustizia. VOTA E FAI VOTARE???? - Piero42395724 : RT @SeanFonnery: Bisogna andare a votare SI ai referendum sulla giustizia ! - annacandr : RT @OGiannino: Grandissimo prof. Cassese e i suoi 5 SI’ nei referendum giustizia -