Giudice | «La competitività del calcio italiano non può essere garantita coi vantaggi fiscali»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 maggio 2022) Alessandro Franco, manager e consulente aziendale, laureato in economia aziendale e MBA alla Bocconi, con Master in Finance presso la London Business School, è intervenuto al convegno «e neoliberismo» al Mann, organizzato dall’AFlab. E ha parlato anche del tema del Decreto Crescita in relazione almercato. È una delle distorsioni: i calciatori stranieri pagano meno tasse, questo stimola i club ad acquistarli. C’è una diatriba tra Lega e Feder, la Lega vuole mantenere le agevolazioni di questo decreto per migliorare ladei campionati. Io penso che lavadain un altro modo, non coi. È vero che se l’Inter vuole prendere Lukaku col decreto crescita è ...