Giro d'Italia 2022, scatti per Carapaz, Landa e Hindley. Nessuno si stacca, Marmolada ultima occasione (Di venerdì 27 maggio 2022) A due tappe dal termine del Giro d'Italia, la lotta alla maglia rosa è ancora una questione per tre persone: Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Mikel Landa (Bahrain-Victorious) e Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Anche oggi, sul Santuario di Castelmonte, i tre sono arrivati 'a braccetto' all'arrivo; una scena classica in questa edizione numero 105 della Corsa Rosa, ma almeno quest'oggi si è visto qualcosa. A tentare di fare la corsa è stata in primis la Bora-Hansgrohe di Hindley. Sul Kolovrat, salita più dura di giornata, la squadra tedesca ha fatto l'andatura abbastanza sostenuta, per provare ad isolare Carapaz. L'obiettivo è riuscito in parte, con la Ineos che ha perso qualche elemento sulla montagna slovena, ma poi l'australiano non ha trovato le forze, o magari il ...

