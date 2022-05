Giro d’Italia 2022, risultati ed ordine d’arrivo diciannovesima tappa: ancora fuga e bis di Bouwman (Di venerdì 27 maggio 2022) Koen Bouwman non lascia ma raddoppia, andando a vincere la sua seconda tappa in questo Giro d’Italia 2022. Dopo aver vinto la tappa numero 9, si impone anche nella numero 19, la Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte di 177 km. L’olandese ha anche matematicamente vinto la classifica destinata ai migliori scalatori. Insomma, una giornata perfetta per il corridore della Jumbo-Visma, entrato nella fuga del mattino che è arrivata al traguardo. Alle sue spalle lo svizzero Mauro Schmid e a 3? l’azzurro Alessandro Tonelli, autore anch’egli di un’ottima giornata in fuga. Dietro, nel gruppo maglia rosa, nulla di fatto per la generale con Carapaz, Hindley e Landa che arrivano al traguardo con lo stesso tempo, con l’ecuadoriano che mantiene la leadership ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Koennon lascia ma raddoppia, andando a vincere la sua secondain questo. Dopo aver vinto lanumero 9, si impone anche nella numero 19, la Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte di 177 km. L’olandese ha anche matematicamente vinto la classifica destinata ai migliori scalatori. Insomma, una giornata perfetta per il corridore della Jumbo-Visma, entrato nelladel mattino che è arrivata al traguardo. Alle sue spalle lo svizzero Mauro Schmid e a 3? l’azzurro Alessandro Tonelli, autore anch’egli di un’ottima giornata in. Dietro, nel gruppo maglia rosa, nulla di fatto per la generale con Carapaz, Hindley e Landa che arrivano al traguardo con lo stesso tempo, con l’ecuadoriano che mantiene la leadership ...

