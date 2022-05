Giro d'Italia 2022, oggi tappa 19: vince Bouwman. Classifica generale e ordine d'arrivo - Sport - Altri Sport (Di venerdì 27 maggio 2022) Giro d'Italia 2022, tappa 18: vince De Bondt Santuario di Castelmonte, 27 maggio 2022 - Il Giro d'Italia 2022 è quello giusto per le fughe: la conferma arriva anche nella tappa 19 , vinta da Koen ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)d'18:De Bondt Santuario di Castelmonte, 27 maggio- Ild'è quello giusto per le fughe: la conferma arriva anche nella19 , vinta da Koen ...

Advertising

marattin : Prosegue il giro d’Italia per parlare di riforma fiscale. Oggi alle 17.30 a Matera, e non dimenticate lunedì alle 1… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - La7tv : #piazzapulita «Circa il 50% delle coste è soggetto a concessioni balneari in Italia. Il giro d’affari è di circa 15… - CapoVelo : RT @CapoVelo: Giro d'Italia 2022 Stage 19 #GiroDItalia #magliarosa #pinkjersey #cycling #procycling #fightforpink -