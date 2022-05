Giro d’Italia 2022, Mikel Landa: “Mi è mancata un po’ di forza per staccarli. Resto ottimista” (Di venerdì 27 maggio 2022) Neanche la diciannovesima tappa del Giro d’Italia è servita per creare distacchi tra gli uomini di classifica. Richard Carapaz, Jai Hindley e Mikel Landa confermano di equivalersi quando la strada inizia a salire. Dopo tanti km di attendismo, oggi il basco ci ha provato, ma non è stato abbastanza. Fermato dai microfoni della Rai dopo il traguardo, il capitano della Bahrain sembrava comunque piuttosto sereno: “Nel momento in cui si stavano controllando (Hindley e Carapaz, ndr), ho provato ad allungare, ma mi è mancata un po’ di forza“. Giro d’Italia 2022, Mauro Schmid: “Sprint scorretto, Bouwman mi ha quasi fatto cadere” Per la prima volta un attacco aveva creato un piccolo buco, ricucito dopo poco da Carapaz: “Non so se ho preso ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Neanche la diciannovesima tappa delè servita per creare distacchi tra gli uomini di classifica. Richard Carapaz, Jai Hindley econfermano di equivalersi quando la strada inizia a salire. Dopo tanti km di attendismo, oggi il basco ci ha provato, ma non è stato abbastanza. Fermato dai microfoni della Rai dopo il traguardo, il capitano della Bahrain sembrava comunque piuttosto sereno: “Nel momento in cui si stavano controllando (Hindley e Carapaz, ndr), ho provato ad allungare, ma mi èun po’ di“., Mauro Schmid: “Sprint scorretto, Bouwman mi ha quasi fatto cadere” Per la prima volta un attacco aveva creato un piccolo buco, ricucito dopo poco da Carapaz: “Non so se ho preso ...

