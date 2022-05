Giro d’Italia 2022, Juan Pedro Lopez: “Ultima salita molto dura, sono fiducioso per domani” (Di venerdì 27 maggio 2022) Nonostante qualche piccola difficoltà nell’Ultima salita, lo spagnolo Juan Pedro Lopez, dieci giorni in Maglia Rosa in questo Giro d’Italia, è riuscito a non perdere nulla nella speciale classifica della Maglia Bianca di miglior giovane, arrivando insieme al suo unico rivale Santiago Buitrago. Fermato da Cycling Pro Net dopo l’arrivo, il corridore della Trek sembrava piuttosto sereno: “L’Ultima salita è stata molto dura per me, però ho provato a dare il meglio di me e sono molto contento”. Giro d’Italia 2022, scatti per Carapaz, Landa e Hindley. Nessuno si stacca, Marmolada Ultima ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Nonostante qualche piccola difficoltà nell’, lo spagnolo, dieci giorni in Maglia Rosa in questo, è riuscito a non perdere nulla nella speciale classifica della Maglia Bianca di miglior giovane, arrivando insieme al suo unico rivale Santiago Buitrago. Fermato da Cycling Pro Net dopo l’arrivo, il corridore della Trek sembrava piuttosto sereno: “L’è stataper me, però ho provato a dare il meglio di me econtento”., scatti per Carapaz, Landa e Hindley. Nessuno si stacca, Marmolada...

