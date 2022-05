Giro d’Italia 2022, Joao Almeida dopo il ritiro: “La tristezza ha riempito il mio cuore, amo la Corsa Rosa” (Di venerdì 27 maggio 2022) Una conclusione di Giro d’Italia amarissima per Joao Almeida. Il ciclista portoghese della UAE Team Emirates era ancora in lizza per un piazzamento sul podio a quattro giornate dalla fine della Corsa Rosa, con la cronometro di Verona che gli sarebbe venuta in soccorso; invece il giovane lusitano ha dovuto dire addio ai suoi propositi di altissima classifica a causa della positività al Covid-19. Un vero peccato per il titolare della maglia bianca fino a ieri mattina, che nonostante non fosse in salita allo stesso livello di Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious), è sempre riuscito a difendersi egregiamente, andando del suo passo senza forzare e rimanendo sempre incollato alle loro ruote; unica eccezione, la salita del Menador, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Una conclusione diamarissima per. Il ciclista portoghese della UAE Team Emirates era ancora in lizza per un piazzamento sul podio a quattro giornate dalla fine della, con la cronometro di Verona che gli sarebbe venuta in soccorso; invece il giovane lusitano ha dovuto dire addio ai suoi propositi di altissima classifica a causa della positività al Covid-19. Un vero peccato per il titolare della maglia bianca fino a ieri mattina, che nonostante non fosse in salita allo stesso livello di Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious), è sempre riuscito a difendersi egregiamente, andando del suo passo senza forzare e rimanendo sempre incollato alle loro ruote; unica eccezione, la salita del Menador, ...

giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - La7tv : #piazzapulita «Circa il 50% delle coste è soggetto a concessioni balneari in Italia. Il giro d’affari è di circa 15… - Federugby : ?? Il Capitano di #Italrugby Michele #Lamaro ha premiato con la Maglia Bianca Juan Pedro Lopez Perez, a conclusione… - olavtorvund : I vini del Giro d’Italia 2022. 19. etappe: Marano Lagunare -- Santuario di Castelmonte - - Bardiani_CSF : ????? ???? Giro d'Italia, pronti per ultime due tappe in linea, prima della crono di Verona. Il #Giro si deciderà in q… -