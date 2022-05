Giro d’Italia 2022, il borsino della diciannovesima tappa: attenzione a Carthy in fuga se Hindley e Carapaz lasceranno spazio (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo il percorso piuttosto semplice della tappa di ieri, il Giro d’Italia 2022 continua nella sua durissima ultima settimana con i 178 km della Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte. Arrivo in salita, preceduto dalla impegnativa salita del Kolovrat in territorio sloveno. Una frazione per veri scalatori. LA DIRETTA LIVE della tappa DI OGGI DEL Giro d’Italia 2022 DALLE 12.10 Lo storico di questo Giro parla chiaro: ai big i successi di tappa non interessano, preferendo marcarsi stretti per la classifica e lasciando spazio alle fughe. Le possibilità che anche oggi il vincitore possa uscire dagli attaccanti dei primi km sono dunque piuttosto alte. Tra i ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo il percorso piuttosto semplicedi ieri, ilcontinua nella sua durissima ultima settimana con i 178 kmMarano Lagunare-Santuario di Castelmonte. Arrivo in salita, preceduto dalla impegnativa salita del Kolovrat in territorio sloveno. Una frazione per veri scalatori. LA DIRETTA LIVEDI OGGI DELDALLE 12.10 Lo storico di questoparla chiaro: ai big i successi dinon interessano, preferendo marcarsi stretti per la classifica e lasciandoalle fughe. Le possibilità che anche oggi il vincitore possa uscire dagli attaccanti dei primi km sono dunque piuttosto alte. Tra i ...

