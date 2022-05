Giro d’Italia 2022, domani arriva la Cima Coppi! C’è il Passo del Pordoi! (Di venerdì 27 maggio 2022) Siamo in chiusura del Giro d’Italia 2022. Questo weekend renderà noto chi tra Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious) si porterà a casa la maglia rosa ed il Trofeo Senza Fine, ma per poter trionfare si dovrà affrontare un importantissimo snodo, la Cima Coppi dell’edizione numero 105 della corsa, il Passo Pordoi. Con i suoi 2239 metri il Pordoi è la vetta più alta del Giro d’Italia; le pendenze non sono impossibili, con una media di poco superiore al 6%, ma quando si superano i 2000 metri entra ancora più in gioco la variabile della resistenza fisica, poiché l’aria diventa sempre più rarefatta e diventa sempre più difficile ossigenare al meglio il proprio corpo, fattore fondamentale in una tappa durissima come ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Siamo in chiusura del. Questo weekend renderà noto chi tra Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious) si porterà a casa la maglia rosa ed il Trofeo Senza Fine, ma per poter trionfare si dovrà affrontare un importantissimo snodo, laCoppi dell’edizione numero 105 della corsa, ilPordoi. Con i suoi 2239 metri il Pordoi è la vetta più alta del; le pendenze non sono impossibili, con una media di poco superiore al 6%, ma quando si superano i 2000 metri entra ancora più in gioco la variabile della resistenza fisica, poiché l’aria diventa sempre più rarefatta e diventa sempre più difficile ossigenare al meglio il proprio corpo, fattore fondamentale in una tappa durissima come ...

