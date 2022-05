Giro d’Italia 2022, diciannovesima tappa oggi in tv: orari e diretta streaming Marano Lagunare-Santuario Castelmonte (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Giro d’Italia 2022 entra nel suo rush finale oggi con la diciannovesima tappa, che porta la corsa rosa da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte dopo 177 chilometri che prevedono anche un breve sconfinamento in Slovenia. Una frazione insidiosa anche per gli uomini di classifica, che potrebbero essere protagonisti nel finale alla vigilia del tappone dolomitico con arrivo sulla Marmolada. PERCORSO E ALTIMETRIA Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via da Marano Lagunare alle ore 12:25 dopo il tratto di trasferimento, mentre l’arrivo è programmato tra le 16:35 e le ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Ilentra nel suo rush finalecon la, che porta la corsa rosa daaldidopo 177 chilometri che prevedono anche un breve sconfinamento in Slovenia. Una frazione insidiosa anche per gli uomini di classifica, che potrebbero essere protagonisti nel finale alla vigilia del tappone dolomitico con arrivo sulla Marmolada. PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO, TV E– I corridori prenderanno il via daalle ore 12:25 dopo il tratto di trasferimento, mentre l’arrivo è programmato tra le 16:35 e le ...

