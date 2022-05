Giornata mondiale della bicicletta, per molti italiani non è sicura (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) - La maggioranza degli italiani (88%) ritiene che l'uso della bicicletta svolga un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica e nella riduzione del traffico (85%). Tuttavia, oltre la metà (62%) ritiene che andare in bicicletta nella propria zona abitativa sia troppo pericoloso. E' quanto emerge dal nuovo sondaggio Ipsos, condotto in 28 Paesi, tra cui l'Italia, che ha indagato le principali opinioni dei cittadini in merito all'utilizzo delle due ruote in occasione della Giornata mondiale della bicicletta (3 giugno). In Italia, il 57% degli intervistati afferma di saper andare in bicicletta e il 49% di possederne una da poter utilizzare personalmente per i propri spostamenti. Il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) - La maggioranza degli(88%) ritiene che l'usosvolga un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica e nella riduzione del traffico (85%). Tuttavia, oltre la metà (62%) ritiene che andare innella propria zona abitativa sia troppo pericoloso. E' quanto emerge dal nuovo sondaggio Ipsos, condotto in 28 Paesi, tra cui l'Italia, che ha indagato le principali opinioni dei cittadini in merito all'utilizzo delle due ruote in occasione(3 giugno). In Italia, il 57% degli intervistati afferma di saper andare ine il 49% di possederne una da poter utilizzare personalmente per i propri spostamenti. Il ...

