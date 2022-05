Giornata bicicletta 2022, 6 percorsi italiani da non perdere (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) - In occasione del 3 giugno, Giornata Mondiale della bicicletta, e sulla scia della 105esima edizione del Giro d'Italia, Campeggi.com, il portale in Italia per campeggi e villaggi vacanze, suggerisce 6 percorsi ciclabili da provare lungo lo Stivale, seguendo le orme della gara. Dall'Altomontana alle pendici dell'Etna fino al GiraSile, in provincia di Treviso, passando per la Riviera dei Cedri, quella dei Fiori e i parchi di Marche ed Emilia-Romagna, ecco alcuni spunti per tutti gli appassionati, per i ciclisti amatoriali e per chi, quest'estate, vuole partire per una vacanza all'insegna delle due ruote. Gli atleti del Giro d'Italia hanno corso lungo lo Stivale partendo dalla Sicilia, passando da Avola, Messina e sfiorando le pendici dell'Etna, che vanta un percorso dedicato alle mountain bike tra i più suggestivi d'Italia: ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) - In occasione del 3 giugno,Mondiale della, e sulla scia della 105esima edizione del Giro d'Italia, Campeggi.com, il portale in Italia per campeggi e villaggi vacanze, suggerisce 6ciclabili da provare lungo lo Stivale, seguendo le orme della gara. Dall'Altomontana alle pendici dell'Etna fino al GiraSile, in provincia di Treviso, passando per la Riviera dei Cedri, quella dei Fiori e i parchi di Marche ed Emilia-Romagna, ecco alcuni spunti per tutti gli appassionati, per i ciclisti amatoriali e per chi, quest'estate, vuole partire per una vacanza all'insegna delle due ruote. Gli atleti del Giro d'Italia hanno corso lungo lo Stivale partendo dalla Sicilia, passando da Avola, Messina e sfiorando le pendici dell'Etna, che vanta un percorso dedicato alle mountain bike tra i più suggestivi d'Italia: ...

