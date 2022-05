Giorgio Armillei e le moltitudini della politica raccolte in un libro

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 27 maggio 2022) «, tu vorresti un partito d’ispirazione cattolica non integralista; che poi sia anche democratico, ma senza le eredità marxiste; e anche liberale, perché sei contro lo statalismo. Sai che con l’intersezione di queste aree è persino difficile arrivare all’1%?». E lui, con la sua calma serafica, con un lampo negli occhi, e il lieve sorriso da un lato, che accompagnava ogni sua discussione, quasi che forza interiore e forza nella ragione fossero una cosa sola, mi risponde: «No, questa è la base di un partito che arriva oltre il 50%: non devi separare, ma aggiungere». Non ne rimasi convinto, ma quell’idea ha lavorato come un tarlo, e oggi mi porta a dire che sì,aveva ragione.aveva un approccio sistematico e tuttavia non ha mai scritto un saggio sulle sue concezioni politiche, forse per ...