(Di venerdì 27 maggio 2022) Il, la patria dei treni ultraveloci Shikanen e di una delle reti ferroviarie più avanzate ed efficienti al mondo,i servizi per la sicurezza e la diagnostica avanzata delle sua ...

"Siamo partiti nel 2015 neldel Sol Levante e oggi firmiamo quattro importanti contratti che, sia inche assieme a partner nipponici fuori dal, mettono Mermec al centro dell'...Il numero di turisti ammesso all'interno delogni giorno salirà da 10mila unità a 20mila, ma ... Ilha cambiato volto e ci aspetta con tante incredibili nuove attrazioni. Per esempio, è ... Giappone: paese Shikansen affida cura ferrovie a italiana Mermec - Ultima Ora «Siamo partiti nel 2015 nel Paese del Sol Levante e oggi firmiamo quattro importanti contratti che, sia in Giappone che assieme a partner nipponici fuori dal Giappone, mettono Mermec al centro ...Il Giappone ha fissato per il prossimo 10 giugno la data di riapertura ai visitatori stranieri, che potranno fare ingresso nel Paese con ...