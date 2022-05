Gianluca Vacchi, l’ex colf filippina gli fa causa: «Costretta a ballare a tempo per i video su TikTok sennò spaccava tutto» (Di venerdì 27 maggio 2022) La villa di Gianluca Vacchi in Sardegna? Una prigione dorata per chi ha lavorato alle dipendenze dell’influencer, almeno stando a quanto raccontato da una ex colf. La donna, una filippina di 44 anni, ha trascinato l’esuberante imprenditore in tribunale dopo anni di “sfruttamento”. Sotto accusa i balletti che hanno reso Vacchi famoso da Instagram a TikTok: se i dipendenti non andavano “a tempo di musica” e le coreografie non “venivano eseguite perfettamente”, si “scatenava la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese”. l’ex colf, come si legge su La Repubblica, ha preso servizio in casa Vacchi il 25 maggio 2017 fino al 10 ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 27 maggio 2022) La villa diin Sardegna? Una prigione dorata per chi ha lavorato alle dipendenze dell’influencer, almeno stando a quanto raccontato da una ex. La donna, unadi 44 anni, ha trascinato l’esuberante imprenditore in tribunale dopo anni di “sfruttamento”. Sotto accusa i balletti che hanno resofamoso da Instagram a: se i dipendenti non andavano “adi musica” e le coreografie non “venivano eseguite perfettamente”, si “scatenava la rabbia diche inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese”., come si legge su La Repubblica, ha preso servizio in casail 25 maggio 2017 fino al 10 ...

