Gianluca Vacchi, la colf filippina lo denuncia: “tre anni di inferno” (Di venerdì 27 maggio 2022) Gianluca Vacchi è stato denunciato dalla colf filippina: la domestica ha raccontato che lavorare per l'imprenditore e influencer è stato infernale. Lavorare per Gianluca Vacchi è stato un inferno e la colf filippina ha deciso di denunciare l'imprenditore: Repubblica.it, che per primo ha diffuso la notizia, racconta che la donna ha riferito che l'influencer, noto per i suoi video su Tik Tok, la rimproverava e multava se non ballava a tempo. Gianluca Vacchi è presente in questi giorni su Prime Vide con Gianluca Vacchi - Mucho Más, il documentario sulla sua vita, dove l'imprenditore svela il segreto del suo successo. Contemporaneamente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022)è statoto dalla: la domestica ha raccontato che lavorare per l'imprenditore e influencer è stato infernale. Lavorare perè stato une laha deciso dire l'imprenditore: Repubblica.it, che per primo ha diffuso la notizia, racconta che la donna ha riferito che l'influencer, noto per i suoi video su Tik Tok, la rimproverava e multava se non ballava a tempo.è presente in questi giorni su Prime Vide con- Mucho Más, il documentario sulla sua vita, dove l'imprenditore svela il segreto del suo successo. Contemporaneamente ...

