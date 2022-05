Advertising

Adnkronos

Roma, 27 mag. - "Ladei dati personali non è più la privacy ma è la tutela di un principio fondamentale di libertà". A dirlo Agostino, componente del Garante per ladei dati personali, intervenendo al 65simo congresso nazionale Federpol. "Dal momento in cui ci colleghiamo - spiega - on line dobbiamo essere ......Agostino, membro del Collegio dell' Autorità garante della privacy - una violazione del trattamento dei dati personali per due motivi. Innanzitutto la disciplina in materia didei ... Ghiglia: 'Protezione dati personali è tutela principio fondamentale di libertà'