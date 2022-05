Advertising

fisco24_info : Gerusalemme: Muro Pianto, ufficiale donna rimossa da cerimonia: Rabbino ortodosso impone all'esercito sostituzione… - ShimaFlorenc : @salvinimi Pare muro del pianto di Gerusalemme ????. - valeriosaitta1 : #GiustiziaPerTutti errore grave: la poliziotta non sa che opera di banski Beltrami stia regalando alla figlia, perc… - pivamarialucia : RT @dvaldi1: <<I quartieri interessati sono il campo profughi di Shu’fat, Ras Khamis, Ras Sh’hadeh e Dahiyat As-Salam. Tutti isolati dal re… - angela_massi : RT @dvaldi1: <<I quartieri interessati sono il campo profughi di Shu’fat, Ras Khamis, Ras Sh’hadeh e Dahiyat As-Salam. Tutti isolati dal re… -

Agenzia ANSA

Bennett ha rilevato che la Marcia - con cui Israele festeggia la riunificazione dei due settori diin seguito alla guerra del 1967 - si concluderà aldel Pianto e non toccherà la ......dell'esercito israeliano è stata costretta a rinunciare ieri a condurre la cerimonia di giuramento delle reclute della Brigata Givati nella spianata antistante ildel Pianto di. ... Gerusalemme: Muro Pianto, ufficiale donna rimossa da cerimonia - Medio Oriente La mappa disegnata sul muro dell'ostello mostra la citta vecchia divisa in diversi colori, con i luoghi sacri in evidenza. Attorno alle mura, i nomi delle porte sono quelli che trovi nei libri .... Og ...Anche Pellaro ha il suo “Muro del pianto”: una scritta con la vernice nera presso piazza Municipio su quella che rischia di diventare l’ennesima incompiuta “Anche i cittadini pellaresi hanno il loro “ ...