Gassato dalla polizia nel bagagliaio dell’auto | le scioccanti immagini indignano il mondo

(Di venerdì 27 maggio 2022) Due agenti avrebbero immobilizzato un 38enne neldella sua auto per poi lanciare al suo interno una granata a gas, provocandone la morte. Rabbia e indignazione in città È una vicenda a dir poco raccapricciante quella che sta scatenando una valanga di polemiche e che ha fatto ben presto il giro del. Purtroppo L'articolo NewNotizie.it.

Stando a quanto sottolineatopolizia in una dichiarazione ufficiale il 38enne sarebbe stato arrestato dopo aver 'attivamente fatto resistenza all'approccio degli agenti e a causa della sua ...La morte, atroce, di Genivaldo de Jesus Santos, bloccato in un'auto della polizia dove è stata fatta esplodere una granata a gas, ha scatenato dure polemiche in ... L'uomo "gassato" dalla polizia nel bagagliaio Ma facciamo chiarezza: i fatti si sono verificati in Brasile, dove alcuni agenti avrebbero impedito ad un uomo di colore di uscire dall’automobile nella quale si trovava per poi ‘gassarlo’ facendo ...La polizia stradale federale brasiliana ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sulla morte di un uomo di 38 anni, Genivaldo de Jesus Santos, fermato da alcuni agenti a Umbaúba e morto.