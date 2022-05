Gas: nuova intesa tra Algeria e Italia, ecco cosa prevede (Di venerdì 27 maggio 2022) Il gas e l'approvvigionamento energetico restano un tema di grande rilevanza in questa fase storica. L'accordo firmato tra Eni e Sonatrach il 26 maggio rappresenta un ulteriore tassello di rafforzamento nella cooperazione tra Italia ed Algeria. Firmato Memorandum di intesa Italia-Algeria Il presidente di Sonatrach Toufik Hakkar e l'amministratore delegato di Eni Claudio De Scalzi hanno apposto la firma su Memorandum di intesa. Lo hanno fatto a Roma alla presenza del presidente della Repubblica algerino Abdelmadjid Tebboune e del presidente Mario Draghi. L'obiettivo è accelerare nello sviluppo dei campi a gas in territorio algerino e la decarbonizzazione attraverso l'idrogeno verde. Gas Algeria verso Italia, aumenterà la capacità di ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 27 maggio 2022) Il gas e l'approvvigionamento energetico restano un tema di grande rilevanza in questa fase storica. L'accordo firmato tra Eni e Sonatrach il 26 maggio rappresenta un ulteriore tassello di rafforzamento nella cooperazione traed. Firmato Memorandum diIl presidente di Sonatrach Toufik Hakkar e l'amministratore delegato di Eni Claudio De Scalzi hanno apposto la firma su Memorandum di. Lo hanno fatto a Roma alla presenza del presidente della Repubblica algerino Abdelmadjid Tebboune e del presidente Mario Draghi. L'obiettivo è accelerare nello sviluppo dei campi a gas in territorio algerino e la decarbonizzazione attraverso l'idrogeno verde. Gasverso, aumenterà la capacità di ...

