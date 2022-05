Furto al supermercato Decò, assoluzione per un 57enne sannita (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuto davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, Dott. Perrotta, il processo a carico di Pompeo Masone, di 57 anni, di San Giorgio del Sannio, imputato del reato di Furto pluriaggravato e difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci e Antonella Mazzone. In particolare, il Masone era imputato di aver rubato, nell’agosto del 2016, in maniera fraudolenta, beni esposti alla pubblica fede, consistenti in derrate alimentari, tra cui bottiglie di olio, presso il supermercato Decò di Benevento, sito alla via Napoli. All’esito del processo, il P.M. aveva chiesto per Masone una condanna a tre anni e 2 mesi. Il Giudice, invece, accogliendo la tesi degli avvocati Vittorio Fucci e Antonella Mazzone, ha assolto il Masone dal reato di Furto pluriaggravato. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuto davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, Dott. Perrotta, il processo a carico di Pompeo Masone, di 57 anni, di San Giorgio del Sannio, imputato del reato dipluriaggravato e difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci e Antonella Mazzone. In particolare, il Masone era imputato di aver rubato, nell’agosto del 2016, in maniera fraudolenta, beni esposti alla pubblica fede, consistenti in derrate alimentari, tra cui bottiglie di olio, presso ildi Benevento, sito alla via Napoli. All’esito del processo, il P.M. aveva chiesto per Masone una condanna a tre anni e 2 mesi. Il Giudice, invece, accogliendo la tesi degli avvocati Vittorio Fucci e Antonella Mazzone, ha assolto il Masone dal reato dipluriaggravato. L'articolo ...

