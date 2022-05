Funivia del Mottarone | nuovi dettagli su incidente da ispettori del Ministero

(Di venerdì 27 maggio 2022) Cause strutturali, mancanze nella gestione dell'impianto ed errore umano gli elemetni della tragedia in cui sono morte 14 ...

Cause strutturali, mancanze nella gestione dell'impianto ed errore umano gli elemetni della tragedia in cui sono morte 14 persone. Brillano al sole i quattordici nomi delle vittime del Mottarone, impressi sulla stele di pietra posta ai piedi del pendio dove un anno fa la cabina numero 3 della funivia ha finito la sua corsa. Per ognuna di quelle vite spezzate c'è rabbia, dolore e disperazione considerando che quella tragedia si sarebbe potuta evitare. La relazione della Digifema, la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, tra le cause che hanno portato alla rottura della fune traente della funivia ci sono "un approccio approssimativo" nella gestione dell'impianto.