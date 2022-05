Francesco Bagnaia vuole vincere con Ducati: “Sono sereno e concentrato” (Di venerdì 27 maggio 2022) Un grave errore in terra transalpina, sul tracciato di Le Mans che ospitava il Gran Premio di Francia. Francesco Bagnaia, criticato dopo lo scivolone che ha spianato la via della vittoria al connazionale Enea Bastianini, vuole ritornare alla ribalta delle cronache sportive. Questa volta tra le belle notizie. Il Gran Premio d’Italia di scena al Mugello potrebbe essere la grande occasione per ripresentarsi al top in questo Motomondiale 2022. Obiettivo: lanciare, con più forza, la sua candidatura al titolo piloti della MotoGP cancellando l’ultima, brutta, esperienza in terra francese. Riuscirà l’alfiere di Ducati a riscattarsi dopo il passaggio a vuoto? Le dichiarazioni di Francesco Bagnaia Un pilota consapevole, pronto e deciso per il prossimo futuro. Ed il futuro è adesso e si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Un grave errore in terra transalpina, sul tracciato di Le Mans che ospitava il Gran Premio di Francia., criticato dopo lo scivolone che ha spianato la via della vittoria al connazionale Enea Bastianini,ritornare alla ribalta delle cronache sportive. Questa volta tra le belle notizie. Il Gran Premio d’Italia di scena al Mugello potrebbe essere la grande occasione per ripresentarsi al top in questo Motomondiale 2022. Obiettivo: lanciare, con più forza, la sua candidatura al titolo piloti della MotoGP cancellando l’ultima, brutta, esperienza in terra francese. Riuscirà l’alfiere dia riscattarsi dopo il passaggio a vuoto? Le dichiarazioni diUn pilota consapevole, pronto e deciso per il prossimo futuro. Ed il futuro è adesso e si ...

