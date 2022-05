Francesca De Andrè viva per miracolo, l’immagine agghiacciante dopo l’aggressione (Di venerdì 27 maggio 2022) Francesca De Andrè sta cercando di lasciarsi alle spalle l’orrore della violenta aggressione fisica subita qualche settimana fa. La nipote Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 27 maggio 2022)Desta cercando di lasciarsi alle spalle l’orrore della violenta aggressione fisica subita qualche settimana fa. La nipote Perizona Magazine.

Advertising

Gazzettino : Francesca De Andrè, la foto choc dopo le violenze subite: «Non l'avevo pubblicata per vergogna» - zazoomblog : Francesca De André mostra i segni della violenza: “Ho traumi dappertutto sto seguendo un programma di riabilitazion… - FQMagazineit : Francesca De André mostra i segni della violenza: “Ho traumi dappertutto, sto seguendo un programma di riabilitazio… - its_Cazzimmosa : Ho letto ora di Francesca De André e la cosa che mi fa più incazzare, come in tutte le storie di questo genere, è l… - zazoomblog : Francesca De André pubblica la foto della violenza: “Ho trovato il coraggio” - #Francesca #André #pubblica #della… -