Francesca De André pubblica la foto della violenza: “Ho trovato il coraggio” (Di venerdì 27 maggio 2022) Francesca De André è stata una delle concorrenti della sedicesima edizione del Grande Fratello. La sua avventura convinse così tanto il pubblico da farla arrivare addirittura in finale. Dopo la conclusione del reality show di Canale 5, però, la sua vita ha subito una battuta d’arresto per colpa di una relazione violenta. Qualche giorno fa, ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi dove ha raccontato la sua terribile esperienza. Finalmente, ha trovato il coraggio di parlare dell’accaduto e di postare anche una foto risalente a quel periodo. GF 16, Francesca De André esce allo scoperto dopo la violenza dell’ex fidanzato Per Francesca De André aprirsi è stato difficilissimo. Ha aspettato molto ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 maggio 2022)Deè stata una delle concorrentisedicesima edizione del Grande Fratello. La sua avventura convinse così tanto il pubblico da farla arrivare addirittura in finale. Dopo la conclusione del reality show di Canale 5, però, la sua vita ha subito una battuta d’arresto per colpa di una relazione violenta. Qualche giorno fa, ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi dove ha raccontato la sua terribile esperienza. Finalmente, haildi parlare dell’accaduto e di postare anche unarisalente a quel periodo. GF 16,Deesce allo scoperto dopo ladell’ex fidanzato PerDeaprirsi è stato difficilissimo. Ha aspettato molto ...

