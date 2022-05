Francesca De Andrè le foto choc dopo le violenze non l’avevo mai mostrata per vergogna (Di venerdì 27 maggio 2022) Per la prima volta Francesca De Andrè pubblica una foto delle violenze subite. Nel post Francesca sottolinea: «NESSUNO si permetta di addossare colpe a chi è stata VITTIMA di tali violenze». L’ex gieffina ha trovato il coraggio di pubblicare sul suo profilo Instagram un’immagine che testimonia le violenze domestiche subite, la conseguenza di un amore Leggi su people24.myblog (Di venerdì 27 maggio 2022) Per la prima voltaDepubblica unadellesubite. Nel postsottolinea: «NESSUNO si permetta di addossare colpe a chi è stata VITTIMA di tali». L’ex gieffina ha trovato il coraggio di pubblicare sul suo profilo Instagram un’immagine che testimonia ledomestiche subite, la conseguenza di un amore

