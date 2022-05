Francesca De André, foto shock dopo le violenze: "Non l'avevo mai mostrata per vergogna" (Di venerdì 27 maggio 2022) L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip' posta su Instagram lo scatto che testimonia gli abusi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 maggio 2022) L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip' posta su Instagram lo scatto che testimonia gli abusi ...

Advertising

Corriere : Francesca De André: «Lui mi picchiava e io stavo zitta per paura. Alle donne dico: denunciate» - luigisa27514204 : Francesca De André: «Il mio ex mi picchiava, ho traumi dappertutto, a un certo punto ho perso i sensi»… - fradeandr : RT @Corriere: Francesca De André: «Lui mi picchiava e io stavo zitta per paura. Alle donne dico: denunciate» - CorriereCitta : Francesca De André picchiata dall’ex fidanzato: ecco le foto choc ‘nascoste per vergogna e paura’ - EnricoAncillott : RT @SecolodItalia1: Francesca De André, le foto devastanti: pestata a sangue dall’ex: “Avevo vergogna, le mostro solo ora” -