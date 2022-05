Francesca De Andrè, foto choc dopo le violenze: «Non l’avevo mai mostrata per vergogna» (Di venerdì 27 maggio 2022) Per la prima volta, Francesca de Andrè pubblica una foto delle violenze subite. L’ex gieffina ha trovato il coraggio di pubblicare sul suo profilo Instagram un’immagine che testimonia le violenze domestiche subite, la conseguenza di un amore tossico vissuto durante una convivenza con l’ex compagno. La showgirl si era già sfogata in una recentissima intervista pubblicata da Chi. «Questa foto mostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel giorno, circa un mese fa…» scrive la nipote di Fabrizio De Andrè. Nel post che Francesca ricondivide dal profilo del giornalista Gabriele Parpiglia, racconta: «Appena successo ho passato tempo piena di vergogna, mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente. ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 27 maggio 2022) Per la prima volta,depubblica unadellesubite. L’ex gieffina ha trovato il coraggio di pubblicare sul suo profilo Instagram un’immagine che testimonia ledomestiche subite, la conseguenza di un amore tossico vissuto durante una convivenza con l’ex compagno. La showgirl si era già sfogata in una recentissima intervista pubblicata da Chi. «Questamostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel giorno, circa un mese fa…» scrive la nipote di Fabrizio De. Nel post chericondivide dal profilo del giornalista Gabriele Parpiglia, racconta: «Appena successo ho passato tempo piena di, mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente. ...

