Fotografia | taglio del nastro per “Frontiera” | la mostra di Francesco Sangiovanni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 maggio 2022) Si terrà oggi, venerdì 27 maggio, a Torre del Greco, al CoBar (lo spazio culturale per eventi e creatività di Stecca, presso gli ex Mulini Marzoli in via Calastro 8) l’evento fotografico “”, un progetto di sperimentazione intermediale traed editing video. L’autore,(in arte Franz) intende presentare la sua visione sullaurbana e di paesaggio fatta di scatti in cui coesistono due luoghi sovrapposti: quello fisico e tangibile e quello digitale simile alle ambientazioni di un videogioco retró. Il nomesta proprio ad indicare un confine immaginario tra questi due mondi in una stratificazione così compatta e sincretica da non lasciar intravedere i confini delle singole componenti: roccia vulcanica dentro al cemento, ...