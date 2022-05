Flavio Insinna, la “subdola” malattia che lo ha colpito | “Mi ha salvato mio padre” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Ora si fa come dico io, ora ci si cura” le parole del genitore. Il racconto del popolare conduttore e attore Conduttore televisivo e attore. Di teatro e di fiction. La carriera di Flavio Insinna è sulla cresta dell’onda. Ma – e questo vale per ogni persona – non è tutto oro ciò che luccica. La vita di Flavio Insinna è segnata da una grave malattia. Ne ha parlato con grande franchezza, rivolgendosi anche a chi, come lui, ne ha sofferto e ne soffre. Il suo è un vero e proprio monito per tutti. Perché nessuno è immune. Flavio Insinna (web source)Romano, oggi 56enne. La sua vita professionale è equamente divisa tra vari ambiti. Al cinema, lo ricordiamo in “Metronotte”, “Il partigiano Johnny”, “La Finestra di fronte”, “Ex” e “Il professor Cenerentolo”. Ha quindi lavorato ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 27 maggio 2022) “Ora si fa come dico io, ora ci si cura” le parole del genitore. Il racconto del popolare conduttore e attore Conduttore televisivo e attore. Di teatro e di fiction. La carriera diè sulla cresta dell’onda. Ma – e questo vale per ogni persona – non è tutto oro ciò che luccica. La vita diè segnata da una grave. Ne ha parlato con grande franchezza, rivolgendosi anche a chi, come lui, ne ha sofferto e ne soffre. Il suo è un vero e proprio monito per tutti. Perché nessuno è immune.(web source)Romano, oggi 56enne. La sua vita professionale è equamente divisa tra vari ambiti. Al cinema, lo ricordiamo in “Metronotte”, “Il partigiano Johnny”, “La Finestra di fronte”, “Ex” e “Il professor Cenerentolo”. Ha quindi lavorato ...

Advertising

ItaliaRai : 'L'Eredità' Il game show condotto da Flavio Insinna @insinnaflavio In onda nei seguenti orari: ?New York / Toro… - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: C'è un nuovo appuntamento con @insinnaflavio e la sua Favola'IL GATTO DEL PAPA'??: Domenica 29 Maggio alle ore 17:00,presso… - ZicaEliana : C'è un nuovo appuntamento con @insinnaflavio e la sua Favola'IL GATTO DEL PAPA'??: Domenica 29 Maggio alle ore 17:00… - francopavoni1 : · Sto vedendo la trasmissione ora su rayplay...ma davvero Flavio Insinna ha detto 'poi i tempi si EVOLVERO'??? ?? - zazoomblog : LEredità Elia non va in riserva e Flavio Insinna si sbilancia sulla benzina - #LEredità #riserva #Flavio #Insinna -