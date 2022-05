Fiumicino, torna la Sagra della Tellina (che entra nel registro dei prodotti De.C.O.) (Di venerdì 27 maggio 2022) Fiumicino – “Oggi torna, finalmente, la Sagra della Tellina dopo due anni di stop dovuti alla pandemia”. Lo fa sapere l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli, che annuncia: “Ed è un ritorno in grande stile perché da quest’anno, grazie ad una delibera di giunta, la Sagra della Tellina e gli spaghetti con le telline entrano nel registro dei prodotti De.C.O. – spiega Antonelli -: una certificazione di qualità e tipicità che la Commissione De.C.O. e il Comune hanno voluto riconoscere ad un evento e ad un piatto che caratterizzano il nostro territorio”. “Valutata la documentazione presentata, in base al regolamento De.C.O – spiega l’assessora -, la Commissione ha votato all’unanimità per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022)– “Oggi, finalmente, ladopo due anni di stop dovuti alla pandemia”. Lo fa sapere l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli, che annuncia: “Ed è un ritorno in grande stile perché da quest’anno, grazie ad una delibera di giunta, lae gli spaghetti con le tellineno neldeiDe.C.O. – spiega Antonelli -: una certificazione di qualità e tipicità che la Commissione De.C.O. e il Comune hanno voluto riconoscere ad un evento e ad un piatto che caratterizzano il nostro territorio”. “Valutata la documentazione presentata, in base al regolamento De.C.O – spiega l’assessora -, la Commissione ha votato all’unanimità per ...

