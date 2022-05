Fisco: Meloni, 'riforma catasto mentre crisi divora risparmi italiani' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - “Tasse e rincari stanno divorando i risparmi degli italiani. A certificarlo è l'ultimo rapporto Eurispes: il 45,3% delle famiglie dichiara di essere costretta a intaccare i propri risparmi per arrivare a fine mese. Ma la priorità del Governo a trazione Pd è tutt'altra: la riforma del catasto, che non solo aumenterà le tasse sulla casa ma inciderà anche sull'Isee, lo strumento che serve per iscrivere i figli all'asilo, fare domanda per la casa popolare o chiedere la borsa di studio all'università. Un Isee più alto vuol dire rischiare di essere escluso da questi servizi e agevolazioni. Una follia, soprattutto in questo momento di crisi economica. Fratelli d'Italia continuerà a chiedere all'Esecutivo un piano per difendere il potere d'acquisto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - “Tasse e rincari stannondo idegli. A certificarlo è l'ultimo rapporto Eurispes: il 45,3% delle famiglie dichiara di essere costretta a intaccare i propriper arrivare a fine mese. Ma la priorità del Governo a trazione Pd è tutt'altra: ladel, che non solo aumenterà le tasse sulla casa ma inciderà anche sull'Isee, lo strumento che serve per iscrivere i figli all'asilo, fare domanda per la casa popolare o chiedere la borsa di studio all'università. Un Isee più alto vuol dire rischiare di essere escluso da questi servizi e agevolazioni. Una follia, soprattutto in questo momento dieconomica. Fratelli d'Italia continuerà a chiedere all'Esecutivo un piano per difendere il potere d'acquisto ...

