Fisco: Guerra (Leu), ok accordo, ma non votiamo art.2 (Di venerdì 27 maggio 2022) "L'accordo raggiunto ieri sulla delega fiscale è una base di partenza per la discussione" per Governo e Parlamento. "Ma ha fatto anche emergere le forti differenze che attraversano questa maggioranza. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) "L'raggiunto ieri sulla delega fiscale è una base di partenza per la discussione" per Governo e Parlamento. "Ma ha fatto anche emergere le forti differenze che attraversano questa maggioranza. ...

Advertising

iconanews : Fisco: Guerra (Leu), ok accordo, ma non votiamo art.2 - fisco24_info : Fisco: Guerra (Leu), ok accordo, ma non votiamo art.2: Su tassazione personale reddito si cristallizzano ingiustizie - buronjek : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi con Capezzone . Telefonata Draghi-Putin. Guerra in Ucraina, analisi e scenari. Accordo su ba… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi con Capezzone . Telefonata Draghi-Putin. Guerra in Ucraina, analisi e scenari. Acco… - GoodMorningIT : Telefonata #Draghi-#Putin: si tratta sul #grano | Guerra alla “massima intensità” nel #Donbass | Intesa su… -